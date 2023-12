Toumei Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Toumei-Aktie hat in letzter Zeit eine schwache Performance gezeigt, wie die technische Analyse zeigt. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 2262,44 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1705 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -24,64 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1841,42 JPY, was einem Abstand von -7,41 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Toumei-Aktie einen neutralen Titel. Der RSI7 beträgt 59,01 und der RSI25 liegt bei 52,85, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Toumei neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Anleger-Sentiment als "Neutral" bewertet.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Toumei zeigt ebenfalls ein neutrales Bild, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Beiträge als auch auf die Stimmungsänderung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Toumei-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength-Index, dem Anleger-Sentiment und dem langfristigen Stimmungsbild.