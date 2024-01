Toukei Computer Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse der Toukei Computer-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 3210,78 JPY liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 3430 JPY weicht somit um +6,83 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet eine "Gut"-Bewertung ergibt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3397 JPY), so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem gleitenden Durchschnitt (+0,97 Prozent), was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Toukei Computer-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, und auch die Rate der Stimmungsänderung war gering. Somit wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung. Mit einem RSI7-Wert von 64,63 und einem RSI25-Wert von 53,66 erhält die Toukei Computer-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch das Anleger-Sentiment ist neutral. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Toukei Computer diskutiert, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Insgesamt kann die Toukei Computer-Aktie also sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf Sentiment, Buzz und das Anleger-Sentiment als neutral bewertet werden.