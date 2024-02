Toukei Computer Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation lässt starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Toukei Computer jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb hier ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Toukei Computer vorliegt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Instrument zur Bewertung der Aktiendynamik. Für Toukei Computer liegt der RSI bei 78,46, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 53,09, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Schlecht".

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde zu Toukei Computer neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie hier ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Toukei Computer bei 3257,9 JPY verläuft, was einer Einstufung als "Gut" entspricht. Der Aktienkurs selbst lag bei 3495 JPY, was einem Abstand von +7,28 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Differenz bei -1,41 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut" für Toukei Computer.