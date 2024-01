Toukei Computer Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die technische Analyse der Toukei Computer Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 64,63 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 53, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die charttechnische Bewertung ist der aktuelle Kurs der Toukei Computer Aktie mit 3430 JPY um 6,83 Prozent höher als der GD200 (3210,78 JPY), was als "Gut"-Signal eingestuft wird. Der GD50 liegt bei 3397 JPY, was einen Abstand von +0,97 Prozent bedeutet und daher als "Neutral" bewertet wird.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Toukei Computer haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch in den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Toukei Computer Aktie sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht eine "Neutral"-Einschätzung.