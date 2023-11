Toughbuilt Industries Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die technische Analyse der Toughbuilt Industries-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,67 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0,173 USD, was einem Unterschied von -74,18 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,19 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,95 Prozent), wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Somit erhält die Toughbuilt Industries-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen besonders positive Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien über Toughbuilt Industries. An sieben Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative überwog. Auch aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers bekommt die Toughbuilt Industries insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Toughbuilt Industries in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Außerdem wurde deutlich weniger über das Unternehmen diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Toughbuilt Industries-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Toughbuilt Industries-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Relative Strength Index.