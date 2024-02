Toughbuilt Ind. Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral angesehen. Der RSI von Toughbuilt Industries liegt derzeit bei 99,18, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 74,79, was ebenfalls als "überkauft" betrachtet wird. Insgesamt wird die Bewertung des RSI als "Schlecht" eingestuft.

Das Internet kann die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder sogar beeinflussen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen spielen hierbei eine Rolle. In Bezug auf Toughbuilt Industries wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen zeigte jedoch einen negativen Trend, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Toughbuilt Industries schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Der Unterschied beträgt 15,46 Prozentpunkte (0 % gegenüber 15,46 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben deutliche Signale bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um Toughbuilt Industries. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen aufkamen. Die Gesamteinschätzung der Redaktion bezüglich der Anlegerstimmung für die Aktie von Toughbuilt Industries lautet daher "Neutral".