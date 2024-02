Touchstone Exploration Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen, oder 25 Tagen als RSI25, wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Touchstone Exploration beträgt 25, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 34,62, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt und insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Touchstone Exploration diskutiert. An zehn Tagen war das Stimmungsbarometer grün und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Touchstone Exploration als überbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 76,18, was einem Abstand von 52 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 50,07 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Touchstone Exploration beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch") von 8,29 %. Mit einer Differenz von lediglich 8,29 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.