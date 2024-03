Toubani Resources Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Anleger zeigen gemischte Gefühle gegenüber Toubani, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen haben sich negative Meinungen häufiger geäußert, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen aufgekommen sind. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Toubani derzeit 0, was eine negative Differenz von -6,14 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Metalle und Bergbau" ergibt. Unsere Analysten bewerten dies als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Toubani-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Bewertung von 55,17. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung für Toubani.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Toubani-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,14 AUD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,105 AUD weicht somit um -25 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,12 AUD) erhält die Toubani-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung für Toubani in Bezug auf die Anlegerstimmung, Dividendenpolitik, Relative Strength Index und technische Analyse.