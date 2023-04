Tote nach russischen Angriffen in Ukraine

KIEW (dpa-AFX) - Bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine sind mindestens sechs Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt worden. In der Stadt Mykolajiw im Süden schlugen nach Behördenangaben vier Raketen vom Typ Kalibr ein. Dabei kam ein Mensch ums Leben, 23 weitere wurden verletzt. Es habe sich um den schwersten Schlag seit vier Monaten gehandelt, hieß es. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland am Donnerstag Terror vor. In den Gebieten Saporischschja und Donezk teilten die Behörden mit, dass bei russischen Angriffen am Vortag fünf Menschen getötet und vier weitere verletzt worden seien.

"Das Invasionsland hört nicht auf zu beweisen, dass das Hauptziel dieses Kriegs Terror, die Zerstörung der Ukrainer und von allem Ukrainischen ist", sagte Selenskyj. Die Raketen auf Mykolajiw seien vom Schwarzen Meer aus gezielt auf Privathäuser, ein historisches Gebäude und auf ein Hochhaus abgefeuert worden.

Nach Angaben der Stadt gab es am Ort der Raketeneinschläge keine militärischen Ziele. Laut Stadtverwaltung wurden zeitweise Strom und Gas in den betroffenen Vierteln abgestellt. Menschen mussten in anderen Unterkünften in Sicherheit gebracht werden, hieß es.

Der Bürgermeister von Mykolajiw, Olexander Sjenkewytsch, bezeichnete den Angriff als schwersten seit der Neujahrsnacht. "Die Menschen sind entwöhnt und gerieten etwas in Panik", sagte der 41-Jährige.

Russland hatte den Angriff auf die Ukraine vor mehr als einem Jahr begonnen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit dem Beginn der Invasion am 24. Februar 2022 bisher 8490 getötete Zivilisten und 14 244 Verletzte registriert worden. Hinzu kommen Zehntausende getötete Soldaten./mau/DP/mis