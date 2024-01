Totally Hip Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Totally Hip-Aktie hat gemäß der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,16 CAD weicht nicht vom aktuellen Kurs (0,16 CAD) ab, was zu einer Abweichung von 0 Prozent führt. Dasselbe gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Totally Hip. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Totally Hip daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Totally Hip in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Totally Hip in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -39,62 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um 8,48 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Insgesamt erhält die Totally Hip-Aktie aufgrund der technischen Analyse, Anlegerstimmung und Branchenvergleich ein "Neutral"-Rating und ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.