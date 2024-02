Totally Hip Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Der Aktienkurs von Totally Hip verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,62 Prozent, was eine Underperformance von -33,5 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche darstellt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance von Totally Hip um 36,05 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität rund um Totally Hip ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Totally Hip-Aktie als "Neutral" bewertet, sowohl in Bezug auf den GD200 als auch den GD50.

Die Stimmung rund um Totally Hip wird auch auf sozialen Plattformen als neutral eingestuft, da die Kommentare und Themen in den letzten Tagen überwiegend neutral waren.

Insgesamt wird Totally Hip hinsichtlich der Performance, der Diskussionsintensität und der Stimmung als "Neutral" eingestuft.