Totally Hip Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Totally Hip hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,62 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -50,31 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,74 Prozent, wobei Totally Hip 50,36 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Totally Hip in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Totally Hip im Vergleich zur Branche Software eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 17,89 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass Totally Hip sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt und der 50-Tage-Durchschnitt weisen nur eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs auf.

Insgesamt erhält Totally Hip auf Basis der verschiedenen Bewertungsfaktoren ein "Neutral"-Rating.