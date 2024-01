Totally Green-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Bei einem Niveau von 50 wird der RSI der Ever Harvest als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 100 eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Ever Harvest liegt bei 0 Prozent und somit unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent in der "Maschinen"-Branche. Dies führt zu einer Differenz von -2,76 Prozent zur Branchendurchschnitt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen und somit über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch in den vergangenen Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ever Harvest diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Unsere Analyse kann starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Ever Harvest in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig. Daher bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral".