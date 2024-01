Totally Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Anlegerstimmung für Totally bleibt neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab in den letzten Tagen keine besonders positiven oder negativen Ausschläge, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Daher erhält Totally eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis einer Stimmungsanalyse.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Totally bei 6,72, was unter dem Branchendurchschnitt von 37,75 (Gesundheitsdienstleister) liegt. Auf Grundlage fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Totally wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Totally mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" zeigt sich, dass Totally eine Rendite von -85,7 Prozent erzielt hat, was mehr als 72 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Gesundheitsdienstleister"-Branche (-16,06 Prozent) liegt Totally mit 69,64 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für Totally.