Totally Aktie: War das schon alles?

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Totally in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als unauffällig gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) wird Totally als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,72 liegt die Aktie 83 Prozent unter dem Branchen-KGV von 39,63. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Totally diskutiert, was in einer insgesamt positiven Einschätzung resultiert.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance erzielte Totally in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -69,01 Prozent im Branchenvergleich zu "Gesundheitsdienstleister"-Aktien, die im Durchschnitt um -20,53 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor ergibt sich eine deutliche Unterperformance von -48,47 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Totally ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.