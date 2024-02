Totally Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Totally-Aktie beträgt aktuell 12, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weniger Volatilität und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis wird die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft bewertet, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Totally damit ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Totally insgesamt 1 Analystenbewertung, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist und sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotenzial von 380 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Totally-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 10,66 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,25 GBP, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt jedoch einen positiven Unterschied von +24,75 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 12, was eine positive Differenz von +8,08 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" ergibt. Aufgrund dessen erhält Totally eine "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik von unseren Analysten.