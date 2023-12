Totally Aktie: Ruhe bewahren!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung von Aktien. Zuletzt wurde die Aktie von Totally stark in den sozialen Medien diskutiert. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder positiv noch negativ mit Totally befasst. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die fundamentalen Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 6,72 Euro, was 82 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 36. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

Beim Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, zeigt sich, dass die Totally-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 57) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 61,47) erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Totally-Aktie derzeit -21,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -61,04 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.