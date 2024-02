Totally Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Totally-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 10,05 GBP verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 6,25 GBP liegt, was einem Abstand von -37,81 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 5,24 GBP, was einer Differenz von +19,27 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich hat die Totally-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -69,01 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -48,47 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit -22,5 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Totally waren. Auch während der letzten Tage wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung rund um die Totally-Aktie in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war nicht außergewöhnlich. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.