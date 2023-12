Totally Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die technische Analyse der Totally-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 12,97 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,1 GBP liegt. Dies entspricht einer Distanz von -60,68 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 6,53 GBP, was einem Abstand von -21,9 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Analysten bewerten die Totally-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 30 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 488,24 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Totally-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 62,76, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Totally.

Im Branchenvergleich erzielte Totally in den letzten 12 Monaten eine Performance von -79,28 Prozent, was einer Underperformance von -56,28 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Gesundheitsdienstleister"-Branche entspricht. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt Totally um 63 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.