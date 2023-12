Totally Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Bewertung der Totally-Aktie durch Analysten ergibt auf langfristiger Basis eine Einschätzung als "Gut"-Titel. Von insgesamt 18 Analysten wurden die Bewertungen wie folgt abgegeben: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel von 30 GBP, was einer Erwartung in Höhe von 460,75 Prozent entspricht. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 5,35 GBP, was die "Gut"-Einstufung bestätigt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Totally von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral", da in den Kommentaren und Wortmeldungen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Totally-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Unter fundamentaler Betrachtung liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Totally bei einem Wert von 6, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 36,77) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 82 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Totally damit unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.