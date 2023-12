Totally Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Totally gesprochen. Das Ergebnis lautet daher "Gut" für die Bewertung der Aktie durch die Redaktion, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Totally mit einer Rendite von -79,28 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") mehr als 63 Prozent darunter liegt. Die mittlere Rendite der "Gesundheitsdienstleister"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt -23,26 Prozent, wobei Totally mit 56,02 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Totally-RSI liegt bei 41,3, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 60,1, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Totally-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.