Total und Shell: Unglaubliche Gewinnsträhne ... bald zu Ende?

Auch das zweite Quartal 2022 war für die Ölkonzerne ein Freudenfest. Kein Wunder, war der Marktpreis für den fossilen Brennstoff nach Beginn des Ukraine-Kriegs doch deutlich gestiegen. Die laufende Berichtsaison hält für Big Oil also einen Gewinnregen parat. Shell: 11,5 Milliarden Dollar in Q2 – Rekordgewinn Beispiel Shell: Der größte Ölkonzern Europas erzielte in Q2 einen bereinigten Gewinn von 11,5… Hier weiterlesen