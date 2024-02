Mit Total Telcom wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative Stärke Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen insgesamt bezieht. Der RSI der Total Telcom liegt bei 42,86, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 57, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Total Telcom liegt bei 29,18, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Kommunikationsausrüstung" von 32 liegt. Aufgrund des relativ niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Total Telcom im Vergleich zur Branche Kommunikationsausrüstung eine Rendite von 0 % aus, was 3,23 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,23 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Total Telcom mit 0,4 CAD derzeit -9,09 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet liegt die Distanz zum GD200 bei -6,98 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.