Total Telcom Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Total Telcom Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Performance gezeigt, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 0,4 CAD liegt und der aktuelle Kurs bei 0,5 CAD. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +25 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 liegt bei 0,48 CAD, was einem Abstand von +4,17 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche ist die Total Telcom Aktie in den letzten 12 Monaten um 232,14 Prozent gestiegen, während der Durchschnitt in dieser Branche nur bei 12,32 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +219,83 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine Rendite von 9,72 Prozent erzielte, liegt die Aktie mit 222,42 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Total Telcom ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Total Telcom liegt bei 46,15 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Total Telcom 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.