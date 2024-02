Total Telcom Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Total Telcom-Aktie befindet sich laut technischer Analyse derzeit bei einem Kurs von 0,37 CAD, was einem Abstand von -13,95 Prozent vom GD200 (0,43 CAD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,43 CAD, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt, da der Abstand hier ebenfalls -13,95 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ein neutrales Bild. Während des letzten Monats gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Total Telcom-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) wird Total Telcom als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,18 liegt die Aktie 9 Prozent unter dem Branchen-KGV von 31,98, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet. Dies basiert auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral, was zu der Gesamteinstufung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Neutral"-Einstufung.