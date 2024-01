Total Telcom Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Total Telcom wird der RSI für die letzten 7 Tage und für einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 22,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Total Telcom-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI für 25 Tage zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Total Telcom mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent für die "Kommunikationsausrüstung"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Total Telcom eine Rendite von 232,14 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt von 14,51 Prozent für die "Kommunikationsausrüstung"-Branche. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung für Total Telcom, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Total Telcom basierend auf den genannten Kriterien.