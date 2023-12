Total-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der Wert des RSI für Totalenergies bei 64,23, was als neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch -verkauft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 49, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die relative Stärke der Aktie als neutral eingestuft.

Im Vergleich zur Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" konnte Totalenergies in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent erzielen, was eine deutliche Outperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 Prozent darstellt. Auch im Sektor "Energie" konnte eine Überperformance von 22,71 Prozent verzeichnet werden, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Totalenergies in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht für Totalenergies auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200), was auf eine Abweichung von +6,29 Prozent hinweist. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich eine neutrale Bewertung aufgrund einer geringfügigen Abweichung von -1,42 Prozent.

Insgesamt erhält Totalenergies positive Bewertungen in Bezug auf die relative Stärke, die Branchenvergleiche, die Anlegerstimmung und die technische Analyse, was auf eine insgesamt gute Performance des Unternehmens hindeutet.