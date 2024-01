Total Helium Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Total Helium-Aktie hat in letzter Zeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,36 CAD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,07 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -80,56 Prozent liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Ebenso beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 0,13 CAD, was einen Abstand von -46,15 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Total Helium-Aktie ist jedoch positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Total Helium beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der RSI der Total Helium bei 62,5, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt ebenfalls bei 62 und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Total Helium-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Kategorien.