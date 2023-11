Total Helium Aktie: Pleite oder Chance?

Total Helium wird technisch betrachtet als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,45 CAD, während der Aktienkurs bei 0,195 CAD liegt, was einer Abweichung von -56,67 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,33 CAD, was einer Abweichung von -40,91 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger gegenüber Total Helium wird als "Gut" eingestuft. Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, und auch die Themen in den sozialen Medien waren in den letzten Tagen größtenteils positiv.

Das Sentiment und der Buzz rund um Total Helium haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat besonders positive Themen hervorgehoben. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war ebenfalls höher als gewöhnlich. Insgesamt erhält Total Helium daher auch in diesem Punkt das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Total Helium liegt bei 68,75 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Allerdings ist Total Helium im RSI25 überkauft, weshalb das Wertpapier in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft wird.