Total Helium Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Total Helium-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,34 CAD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,08 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -76,47 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,12 CAD, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch hat in den letzten Tagen die Diskussion über negative Themen in Bezug auf Total Helium zugenommen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, entsprechend einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Total Helium-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (Wert: 50) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 56,76). Daher erhält die Aktie für diesen Punkt der Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Wochen zunehmend verschlechtert, was als "Schlecht" bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen ist jedoch unverändert geblieben, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Total Helium-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.