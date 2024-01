Total Helium Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Stimmung der Anleger gegenüber Total Helium war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einem "Gut"-Rating der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Total Helium zeigt eine Ausprägung von 33,33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 60, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung und das Buzz in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb Total Helium eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse ist Total Helium mit einem Kurs von 0,09 CAD inzwischen -25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt erhält Total Helium daher gemäß der verschiedenen Bewertungskriterien eine durchwachsene Einschätzung.