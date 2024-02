Total Energy Services Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Total Energy Services liegt derzeit bei 34,21, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI für den Zeitraum von 25 Tagen beträgt 33,8 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zurzeit bei 3, was einer negativen Differenz von -4,84 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält Total Energy Services eine Bewertung von "Schlecht" für diese Dividendenpolitik.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Total Energy Services-Aktie ist positiv, mit insgesamt 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Auch für den letzten Monat ergab die Analyse eine überwiegend positive Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 16 CAD, was einer potenziellen Performance von 67,01 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI, der Dividendenpolitik, den Analystenmeinungen und dem Sentiment in den sozialen Medien.