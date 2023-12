Total Energy Services Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der dabei hilft, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Total Energy Services-Aktie beträgt aktuell 54, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage (60,98) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass die Diskussionen im Internet eine mittlere Aktivität für Total Energy Services zeigen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses das Rating "Schlecht" für Total Energy Services, da der Aktienkurs um -12,03 Prozent über dem GD200 verläuft. Auch der GD50 von 8,28 CAD zeigt eine Abweichung von -7,25 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich eine Underperformance von Total Energy Services von -5,13 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.