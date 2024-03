Total Energy Services Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Aktie der Total Energy Services hat in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten insgesamt gute Bewertungen erhalten. Von insgesamt 2 Bewertungen waren alle gut und keine schlecht. Daher wird die langfristige Einstufung als "Gut" angesehen. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 16 CAD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 10,01 CAD eine erwartete Kursentwicklung von 59,84 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Total Energy Services-Aktie zeigt eine Überverkaufssituation mit einem Wert von 25 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 42,27, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt wird Total Energy Services als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,26 im Vergleich zum Branchen-KGV von 49,92. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Diskussionsstärke. Zusammenfassend erhält Total Energy Services daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich.