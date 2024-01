Total Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

In den sozialen Medien lassen sich wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz beobachten, die Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. Im Fall von Totalenergies wurde in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt. Aus diesem Grund wird die Aktie mit "Gut" bewertet. Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet. Das bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Totalenergies daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Totalenergies als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Totalenergies-Aktie beträgt 26,39, was eine "Gut"-Empfehlung zur Folge hat. Der RSI25-Wert liegt bei 59,98, was für diesen Zeitraum zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zum Durchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Totalenergies in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +22,71 Prozent im Branchenvergleich. Der "Energie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent, sodass Totalenergies hier ebenfalls eine Überperformance von 22,71 Prozent verzeichnet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Totalenergies gesprochen. Aus statistischen Auswertungen großer historischer Datenmengen geht hervor, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab. Konkret wurden 7 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation verzeichnet, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.