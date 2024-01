Total Aktie: Das macht sprachlos!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Fakten wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben Totalenergies auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse überwiegend negativ waren. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Totalenergies diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Berücksichtigung von Handelssignalen erweitert. Dabei wurden sechs konkrete Signale berechnet, wovon 6 als "Gut" bewertet wurden und 0 als "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Insgesamt wird Totalenergies in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 22,71 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") einer Überperformance von 22,71 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 0 Prozent, und Totalenergies liegt aktuell um 22,71 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Totalenergies liegt mit 61,99 EUR 0,27 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von +6,88 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und liegt bei Totalenergies bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53 und zeigt ebenfalls eine "Neutral" Situation an. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.