Total Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Totalenergies wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was insgesamt zu einem positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Totalenergies mit 58,12 EUR derzeit -5,28 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen negativen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft, da die Distanz zum GD200 -0,38 Prozent beträgt.

Im Branchenvergleich erzielte Totalenergies in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent, was eine Outperformance von +22,71 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag die Performance von Totalenergies um 22,71 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Totalenergies derzeit überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Bei einer Betrachtung des RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich jedoch ein neutraler Wert, was insgesamt zu einer negativen Einstufung des RSI führt.

Insgesamt ergeben sich aus den analysierten Parametern gemischte Einschätzungen für Totalenergies, wobei die langfristige Stimmung als positiv eingestuft wird, während die kurzfristige Einschätzung negativ ist.