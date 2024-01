Total Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "AMMO":

Die technische Analyse der Totalenergies-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 58,35 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 59,62 EUR nur eine Abweichung von +2,18 Prozent aufweist. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (61,16 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem Durchschnitt (-2,52 Prozent Abweichung), was zu einer erneuten "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Totalenergies-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Totalenergies in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +22,71 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent verzeichnete. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor liegt die Performance von Totalenergies um 22,71 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Totalenergies-Aktie ergibt einen Wert von 26 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (59,98) keine überkaufte oder unterkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Totalenergies.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Aufhellung des Stimmungsbildes für Totalenergies in den letzten vier Wochen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Jedoch wurde in diesem Zeitraum eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.