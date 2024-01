Total Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

In den letzten Wochen konnte bei Totalenergies eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Analyse der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu positiven Themen zu beobachten war. Daher wird das Kriterium "Sentiment und Buzz" mit "Gut" bewertet. Die Diskussionen über das Unternehmen waren ebenfalls intensiver, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Totalenergies in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertungen der vergangenen zwei Wochen zeigen, dass negative Themen im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird Totalenergies auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Neutral" eingestuft. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt um +2,64 Prozent über dem GD200 und um -3,61 Prozent unter dem GD50, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Totalenergies in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +22,71 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass sich das Stimmungsbild bei Totalenergies positiv entwickelt hat, die Anleger-Stimmung jedoch neutral ist. Die technische Analyse und der Branchenvergleich führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" bis "Gut".