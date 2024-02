Total Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

Der Aktienkurs von Totalenergies hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten, bedeutet dies eine Outperformance von +22,71 Prozent für Totalenergies. Auch im "Energie"-Sektor lag die Rendite bei 0 Prozent, und Totalenergies übertraf diesen Durchschnittswert um 22,71 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung zu Totalenergies in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab jedoch, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher wird der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft. Dennoch zeigt die Analyse von konkreten Handelssignalen aus den sozialen Medien 6 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbesserte. Auch die Intensität der Diskussionen zeigte, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfuhr als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird die Totalenergies derzeit als "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs um +3,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 58,4 EUR liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 61,02 EUR führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Totalenergies-Aktie daher das Rating "Neutral".