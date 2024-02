Total Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Totalenergies steht im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei überwiegen vor allem positive Meinungen. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vorwiegend mit positiven Themen rund um Totalenergies, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Weitere Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt also ein positives Signal.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was 22,71 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt Totalenergies aktuell sogar 22,71 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Totalenergies-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 58,63 EUR liegt, der letzte Schlusskurs jedoch nur um 0,49 Prozent darüber liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 60,32 EUR, der letzte Schlusskurs liegt jedoch um -2,32 Prozent darunter. Die Totalenergies-Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt für Totalenergies bei 64,9 und 47,52 Punkten, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist. Damit erhält das Wertpapier in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating in der technischen Analyse.

Insgesamt zeigt die Analyse der Anleger-Stimmung sowie der Branchenvergleich und die technische Analyse, dass Totalenergies insgesamt eine positive Bewertung erhält.