Total Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

Totalenergies, ein Unternehmen im Bereich Energie, wird derzeit intensiv in den sozialen Medien diskutiert. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Tendenz hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Totalenergies sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft. Der 7-Tage-RSI liegt bei 65,69 Punkten, während der 25-Tage-RSI bei 51,12 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Analyse von Handelssignalen zeigt sieben konkret berechnete Signale, von denen sieben als "gut" bewertet werden. Dies führt zu einer positiven Stimmungseinstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Totalenergies in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent, was eine Outperformance von +22,71 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Sowohl im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche als auch zum gesamten Energie-Sektor erzielt Totalenergies eine Überperformance, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.