Total Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Aktienkurs von Totalenergies hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Energiebranche hervorragend entwickelt. Mit einer Rendite von 22,71 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 23 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent erzielt hat, schneidet Totalenergies mit 22,71 Prozent deutlich besser ab. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse befindet sich die 200-Tage-Linie (GD200) der Totalenergies aktuell bei 58,83 EUR. Der Aktienkurs selbst liegt bei 59,92 EUR, was einem Abstand von +1,85 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 59,78 EUR ergibt sich eine Differenz von +0,23 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Signal auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Totalenergies-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 42,61, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 52,51 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz, so konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Totalenergies in den letzten Wochen festgestellt werden. Dies ist auf negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückzuführen. Allerdings war eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu verzeichnen, was eine "Gut"-Bewertung für die Diskussionsstärke zur Folge hat. Insgesamt erhält Totalenergies daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.