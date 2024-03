Total Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung gegenüber Totalenergies deutlich verschlechtert, wie unsere Analyse zeigt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Totalenergies von uns eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Totalenergies in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 22,71 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +22,71 Prozent im Branchenvergleich dar und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im "Energie"-Sektor lag die Rendite von Totalenergies mit 22,71 Prozent über dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Totalenergies-Aktie zeigt, dass sie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI von 1, im Vergleich zum 25-Tage-RSI von 33,67, ergibt ein insgesamt positives Rating für Totalenergies nach RSI-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung, da der gleitende Durchschnittskurs der Totalenergies bei 59 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 62,71 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung für Totalenergies basierend auf den verschiedenen analysierten Kriterien.