Total Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Aktienkurs von Totalenergies hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was 22,71 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 0 Prozent, wobei Totalenergies aktuell 22,71 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Totalenergies ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 4 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Die Diskussionsintensität hat jedoch abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 23,59 Punkten, was darauf hinweist, dass Totalenergies überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 50,92, was bedeutet, dass Totalenergies hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt erhält Totalenergies damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.