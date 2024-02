Total Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

Der Aktienkurs von Totalenergies hat im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Energiesektor eine bemerkenswerte Performance gezeigt. Mit einer Rendite von 22,71 Prozent übertrifft das Unternehmen den Branchendurchschnitt um mehr als 23 Prozent. Im Gegensatz dazu liegt die mittlere Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche bei 0 Prozent. Auch hier übertrifft Totalenergies mit einer Rendite von 22,71 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Totalenergies-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Sowohl der 50-Tages-Durchschnitt als auch der 200-Tages-Durchschnitt zeigen nur geringfügige Abweichungen vom letzten Schlusskurs. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 58,38 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 60,1 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 61,07 EUR, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Totalenergies gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Diskussionen in den sozialen Medien werden als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Tendenzen festgestellt wurden.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich gemischt. Während in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Kommentare zu verzeichnen waren, wurden in den vergangenen Tagen vorwiegend negative Themen diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft, obwohl die Redaktion auch 6 positive Signale herausgefiltert hat, die zu einer "Gut" Empfehlung führen.

Insgesamt zeigt sich Totalenergies in verschiedenen Bewertungskategorien als solide, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.