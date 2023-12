Total Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

Totalenergies: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Totalenergies lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigt dabei eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich damit für Totalenergies in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Totalenergies aktuell mit dem Wert 64,23 weder überkauft noch -verkauft, was eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Totalenergies eine Performance von 22,71 Prozent, was eine Outperformance von +22,71 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Die mittlere Rendite des "Energie"-Sektors lag bei 0 Prozent im letzten Jahr, wobei Totalenergies 22,71 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von +6,29 Prozent im gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich eine Abweichung von -1,42 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.