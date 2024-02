Total Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Totalenergies wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,9 Punkten, was darauf hinweist, dass Totalenergies weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 47,52, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Totalenergies-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was 22,71 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") zeigt sich eine starke Überperformance, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Totalenergies-Aktie betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen beträgt 58,63 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 58,92 EUR liegt, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment zeigt hauptsächlich positive Meinungen in den sozialen Medien und in den Diskussionen der letzten Tage. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen insgesamt ein positives Signal, wodurch die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung abschließt.