Total Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Totalenergies in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Gut"-Bewertung gibt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Totalenergies wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Vergleicht man den Aktienkurs von Totalenergies mit anderen Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, so erzielte Totalenergies in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +22,71 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent erzielte, lag Totalenergies 22,71 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Totalenergies bei 58,51 EUR und ist damit -4,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +0,29 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Totalenergies zeigt bei einem Niveau von 73,47 eine Einstufung von "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 65,31 und ist damit ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Schlecht".