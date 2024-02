Total Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne aufweisen. Für Totalenergies wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,9 Punkten, was darauf hinweist, dass Totalenergies weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Totalenergies weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 47,52), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Totalenergies-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt. Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Totalenergies-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt dieser Wert aktuell 58,63 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt mit 58,92 EUR auf ähnlichem Niveau (Unterschied +0,49 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (60,32 EUR) zeigt an, dass der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt liegt (-2,32 Prozent), was wiederum zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Totalenergies-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating. Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Totalenergies im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was 22,71 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt bei 0 Prozent, wobei Totalenergies aktuell 22,71 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet. Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Totalenergies in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso hat die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität rund um Totalenergies in den letzten vier Wochen gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.